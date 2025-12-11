Главная » Новости



12:02, 11 декабря 2025 года Обслуживание в офисе Орловского энергосбыта стало более комфортным

В рамках модернизации обслуживания, ООО «Орловский энергосбыт» предлагает своим клиентам новые возможности в главном офисе по адресу ул. Полесская, 28 к. Теперь здесь можно воспользоваться банкоматом и бесплатным Wi-Fi. Мы стремимся сделать ваше взаимодействие с нами быстрым, удобным и отвечающим требованиям времени.



Новые решения призваны сократить время обслуживания ии повысить его качество. Банкомат позволяет пополнить карту, а стабильный интернет-доступ даст возможность в режиме реального времени подключиться к личному кабинету на сайте и оплатить счёт за электроэнергию без комиссии, передать показания или оставить заявку без бумаг и очередей.



Для пожилых клиентов и тех, кто предпочитает личное общение, сотрудники офиса продолжат оказывать поддержку в привычном формате.



Гарантирующий поставщик напоминает, что помимо визитов в офис клиенты могут решать вопросы дистанционно: в официальной группе ВК, через личный кабинет на сайте www.interrao-orel.ru или по телефону: +7(4862) 25-55-77, 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов города Орла и Орловской области оператора "Ростелеком").



Обновление офисных сервисов является частью нашей стратегии по развитию клиентской инфраструктуры. Модернизация точек обслуживания в рамках этой программы направлена на повышение доступности услуг для граждан.



