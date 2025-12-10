среда 10.12.2025 20:21:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
12:11, 10 декабря 2025 года

Как снять показания с двухтарифного счётчика? Важные детали от Орловского энергосбыта.


Erid: F7NfYUJCUneTTxrF8B7Q

С 1 июля 2020 года замена и установка счётчиков электроэнергии в МКД — зона ответственности гарантирующего поставщика (в нашем регионе ООО «Орловский энергосбыт»). Это касается приборов с истёкшим сроком эксплуатации, неисправных или требующих поверки.

Важно: замена приборов учёта электроэнергии бесплатна для вас! Достаточно обеспечить доступ к счетчику.

Орловский энергосбыт устанавливает современные счётчики череповецкого завода «Нартис», которые поддерживают многотарифность и считают расход энергии в каждый период времени:

Т1 — дневная зона (7:00–23:00);
Т2 — ночная зона (23:00–7:00);
Т— круглосуточное значение.

Переход на двухзонный тариф выгоден, если вы активно пользуетесь электроэнергией ночью.

Чтобы сменить тариф с круглосуточного на двухзонный, отправьте заявление на support@interrao-orel.ru или в личные сообщения группы ВКонтакте .

Бланки заявлений:

- для потребителей г. Орла и Орловского района: interrao-orel.ru/upload/Зая... Орел.pdf;
- для потребителей Орловской области interrao-orel.ru/upload/Зая... область.pdf.

До подключения дома к интеллектуальной системе передавайте данные с 23 по 25 число ежемесячно. Для двухтарифного учёта укажите оба значения (Т1 и Т2) — это поможет точнее рассчитать вашу оплату.

Орловский энергосбыт — ваш надежный партнер в энергосбережении.

Реклама: ООО «Орловский энергосбыт» ИНН 5754020600
