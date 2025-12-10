Главная » Новости



12:11, 10 декабря 2025 года Как снять показания с двухтарифного счётчика? Важные детали от Орловского энергосбыта.

Erid: F7NfYUJCUneTTxrF8B7Q



С 1 июля 2020 года замена и установка счётчиков электроэнергии в МКД — зона ответственности гарантирующего поставщика (в нашем регионе ООО «Орловский энергосбыт»). Это касается приборов с истёкшим сроком эксплуатации, неисправных или требующих поверки.



Важно: замена приборов учёта электроэнергии бесплатна для вас! Достаточно обеспечить доступ к счетчику.



Орловский энергосбыт устанавливает современные счётчики череповецкого завода «Нартис», которые поддерживают многотарифность и считают расход энергии в каждый период времени:



Т1 — дневная зона (7:00–23:00);

Т2 — ночная зона (23:00–7:00);

Т— круглосуточное значение.



Переход на двухзонный тариф выгоден, если вы активно пользуетесь электроэнергией ночью.



Чтобы сменить тариф с круглосуточного на двухзонный, отправьте заявление на support@interrao-orel.ru или в личные сообщения группы ВКонтакте .



Бланки заявлений:



- для потребителей г. Орла и Орловского района: interrao-orel.ru/upload/Зая... Орел.pdf;

- для потребителей Орловской области interrao-orel.ru/upload/Зая... область.pdf.



До подключения дома к интеллектуальной системе передавайте данные с 23 по 25 число ежемесячно. Для двухтарифного учёта укажите оба значения (Т1 и Т2) — это поможет точнее рассчитать вашу оплату.



Орловский энергосбыт — ваш надежный партнер в энергосбережении.



Реклама: ООО «Орловский энергосбыт» ИНН 5754020600







