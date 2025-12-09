В Советском районе Орла ограничат движение и парковку транспорта
Это связано с празднованием Дня Героев Отечества.
Фото: архив
Завтра, 9 декабря, в Советском районе Орла временно ограничат парковку и движение транспорта. Это связано с празднованием Дня Героев Отечества, сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 6:00 до 11:00 будет ограничена парковка:
- на улице Салтыкова-Щедрина, д. 31-35;
- на улице Сурена Шаумяна, д. 5-8, и по бульвару Победы.
С 9:45 до 11:00 будет ограничено движение:
- по улице Салтыкова-Щедрина от улицы Пионерской до улицы Полесской;
- по улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской;
- по улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького;
- по улице Пролетарская гора.