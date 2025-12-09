Орловчанка напала с ножом на сожителя

На жительницу Северного района Орла завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе ссоры 44-летняя женщина не смогла совладать с собой и нанесла удар ножом своему 35-летнему сожителю. С травмами его доставили в больницу.
- Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
Также сейчас орловские полицейские заняты ресследованием дела о краже двух телефонов и наличных денег. 18-летний парень повздорил с 20-летней возлюбленной и похитил у нее два телефона и 60 тысяч рублей.