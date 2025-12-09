Главная » Новости



20:01, 8 декабря 2025 года Орловчанка напала с ножом на сожителя Мужчина получил серьезные травмы.



Фото: архив "Вести-Орел"

На жительницу Северного района Орла завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе ссоры 44-летняя женщина не смогла совладать с собой и нанесла удар ножом своему 35-летнему сожителю. С травмами его доставили в больницу.



- Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в пресс-службе УМВД по Орловской области.



Также сейчас орловские полицейские заняты ресследованием дела о краже двух телефонов и наличных денег. 18-летний парень повздорил с 20-летней возлюбленной и похитил у нее два телефона и 60 тысяч рублей.





Юлия Сабельникова





