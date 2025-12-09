Главная » Новости



18:00, 8 декабря 2025 года В Орловской области собрали рекордный урожай свеклы С полей убрали более 2,6 миллиона тонн сладких корнеплодов.



Фото: архив

В этом году Орловская область установила рекорд по урожаю сахарной свеклы за последние годы. Всего было собрано более 2,6 миллиона тонн корнеплодов, сообщили в правительстве региона.



Кроме того, в области произвели 3,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, один миллион тонн масличных культур и 315 тысяч тонн скота и птицы на убой. Также было получено 130,7 тысяч тонн молока.



С января по октябрь объем отгруженных товаров собственного производства (продукты и напитки) превысил 83 млрд рублей. К декабрю Орловская область экспортировала сельхозпродукцию на сумму почти 123 млн долларов, что составляет более 200 тысяч тонн разнообразных товаров.





Сергей Мерцалов






