17:30, 8 декабря 2025 года Андрей Клычков: орловская продукция должна стать доступной для жителей региона Сегодня Орловщина способна обеспечить растительным маслом и сахаром 25 областей РФ.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании 8 декабря отметил, что орловская продукция должна быть представлена в местных магазинах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



По словам губернатора, Орловщина производит много масложировой продукции и сахара, которыми может обеспечить 25 регионов страны. Однако орловское масло практически не встречается на полках магазинов.



Губернатор отметил, что главные цели — сделать орловскую продукцию доступной для всех жителей и укрепить продовольственную безопасность России через экспорт. Важно, чтобы каждый мог купить местные товары без лишних наценок, добавил он.





