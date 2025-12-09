Орловщина отправила на передовую многотонную посылку с картошкой

|
19:30, 8 декабря 2025 года
Орловщина отправила на передовую многотонную посылку с картошкойГруз сформировал Орловский госуниверситет имени Тургенева совместно с партнерами.
Фото: ОГУ им. И.С. Тургенева
ОГУ имени Тургенева вместе с партнерами собрал и отправил в зону СВО очередной груз. В новой посылке – семь тонн отборного местного картофеля.
Свежие продукты — важная часть полевого быта. Зимой доступ к свежим овощам ограничен, поэтому такая поддержка особенно значима, рассказали в вузе.
Напомним, что в 2025-м году регион преодолел отметку отправленных на передовую грузов в 10 тысяч тонн.
Артем Ежаков
