19:30, 8 декабря 2025 года Орловщина отправила на передовую многотонную посылку с картошкой Груз сформировал Орловский госуниверситет имени Тургенева совместно с партнерами.



Фото: ОГУ им. И.С. Тургенева

ОГУ имени Тургенева вместе с партнерами собрал и отправил в зону СВО очередной груз. В новой посылке – семь тонн отборного местного картофеля.



Свежие продукты — важная часть полевого быта. Зимой доступ к свежим овощам ограничен, поэтому такая поддержка особенно значима, рассказали в вузе.



Напомним, что в 2025-м году регион преодолел отметку отправленных на передовую грузов в 10 тысяч тонн.





Артем Ежаков






