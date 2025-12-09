Главная » Новости



18:30, 8 декабря 2025 года В Мценском районе отремонтировали участок водопровода Качество воды улучшится для 43 человек.



Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области

В Мценском районе капитально отремонтировали участок водопровода в деревне Кренино. Уже провели приемку и строительный контроль за качеством работ.

— Специалисты произвели укладку трубопровода из напорных полиэтиленовых труб диаметром 110 мм общей протяженностью 2,1 км. Стоимость работ составила — 3,15 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2,05 млн рублей, — сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. В результате выполненных работ для 43 человек улучшится качество коммунальных услуг в сфере водоснабжения.





Анастасия Мельникова





