12:50, 9 октября 2025 года
400 орловцев решили сменить профессию с помощью национального проекта "Кадры"Новые навыки можно получить, не выходя из дома.
Технологии дистанционного обучения позволяют осваивать новые профессии, не выходя из дома. Например, из классического бухгалтера стать экспертом по нейросетям. На изменения уже решились 400 человек.
Помогает им в этом национальный проект "Кадры". Анастасия Миносьян продолжит тему.
Анастасия Миносьян
