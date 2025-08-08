Главная » Новости



11:31, 8 августа 2025 года В Орле перед судом предстанет 16-летняя наркозакладчица Она созналась в содеянном.





16-летняя жительница Орловской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на распространение наркотиков и фактическом сбыте запрещенных веществ. Девушка созналась в содеянном.



Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России, орловчанка хранила у себя наркотики для дальнейшего распространения через тайники. При попытке сбыта ее задержали на станции Орел.





Артем Ежаков





