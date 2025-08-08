Главная » Новости



8:01, 8 августа 2025 года Под Ливнами пьяный вор прихватил из чужого дома ноутбук и музыкальный центр Злоумышленника нашли полицейские.



Фото: архив "Вести-Орел"

Ливенские полицейские установили подозреваемого в краже. В одной из деревень у хозяев вдруг перестала играть музыка. Они в это время находились во дворе, дверь в дом была открыта. Этим и воспользовался злоумышленник. Им оказался 29-летний ливенец.

— Проходя мимо дома, злоумышленник заметил, что дверь не заперта. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и зашел внутрь. В доме играла музыка, хозяев не было. Мужчина выдернул провода и забрал стоящие на столе музыкальный центр и колонки, а также находившийся там ноутбук, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Ущерб составил около 30 тысяч рублей. Предполагаемый преступник находится под подпиской о невыезде.





Юлия Сабельникова





