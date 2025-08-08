пятница 8.08.2025 09:11:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
8:01, 8 августа 2025 года

Под Ливнами пьяный вор прихватил из чужого дома ноутбук и музыкальный центр

Злоумышленника нашли полицейские.

Фото: архив "Вести-Орел"

Ливенские полицейские установили подозреваемого в краже. В одной из деревень у хозяев вдруг перестала играть музыка. Они в это время находились во дворе, дверь в дом была открыта. Этим и воспользовался злоумышленник. Им оказался 29-летний ливенец.
— Проходя мимо дома, злоумышленник заметил, что дверь не заперта. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и зашел внутрь. В доме играла музыка, хозяев не было. Мужчина выдернул провода и забрал стоящие на столе музыкальный центр и колонки, а также находившийся там ноутбук, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Ущерб составил около 30 тысяч рублей. Предполагаемый преступник находится под подпиской о невыезде.


Юлия Сабельникова
