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15:27, 6 августа 2025 года В Орловском округе открыли памятник героям-летчикам Азизу Кудрякову и Михаилу Лазису Они погибли летом 2024 года, выполняя свой долг.



Фото: "Вести-Орел"

В Орловском округе установили памятник героям-летчикам. Он посвящен экипажу вертолета Ми-28НМ — старшим лейтенантам Азизу Кудрякову и Михаилу Лазису, которые погибли, выполняя свой воинский долг.

— участников СВО. Нынешние защитники Отечества достойно продолжают дело старших поколений в борьбе за свободу и независимость страны. Мы гордимся их подвигами", — "Сегодня мы чествуем героев нашего времениучастников СВО. Нынешние защитники Отечества достойно продолжают дело старших поколений в борьбе за свободу и независимость страны. Мы гордимся их подвигами", — сказал губернатор Андрей Клычков. В ночь на 25 июля 2024 года экипаж получил приказ найти и уничтожить вражеский беспилотник. Летчики успешно обнаружили цель и атаковали. При очередном заходе сработало взрывное устройство беспилотника, который оказался под вертолетом. Ценой своей жизни пилоты сумели отвести боевую машину в безопасное место. Это позволило избежать жертв и разрушений на земле.





Сергей Мерцалов





