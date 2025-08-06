среда 6.08.2025 21:29:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

15:27, 6 августа 2025 года

В Орловском округе открыли памятник героям-летчикам Азизу Кудрякову и Михаилу Лазису

Они погибли летом 2024 года, выполняя свой долг.

Фото: "Вести-Орел"

В Орловском округе установили памятник героям-летчикам. Он посвящен экипажу вертолета Ми-28НМ — старшим лейтенантам Азизу Кудрякову и Михаилу Лазису, которые погибли, выполняя свой воинский долг.
"Сегодня мы чествуем героев нашего времени — участников СВО. Нынешние защитники Отечества достойно продолжают дело старших поколений в борьбе за свободу и независимость страны. Мы гордимся их подвигами", — сказал губернатор Андрей Клычков.
В ночь на 25 июля 2024 года экипаж получил приказ найти и уничтожить вражеский беспилотник. Летчики успешно обнаружили цель и атаковали. При очередном заходе сработало взрывное устройство беспилотника, который оказался под вертолетом. Ценой своей жизни пилоты сумели отвести боевую машину в безопасное место. Это позволило избежать жертв и разрушений на земле.


Сергей Мерцалов
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.