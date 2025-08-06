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8:45, 6 августа 2025 года Орловских коммунальщиков отметили за помощь в восстановлении Троицкого округа ЛНР Наш регион взял шефство над ним несколько лет назад.



Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

Орловских коммунальщиков отметили за помощь в восстановлении Троицкого муниципального округа ЛНР. Несколько лет назад наш регион взял шефство над этой территорией.



Орловщина активно участвует в строительстве и восстановлении разрушенных объектов, передает гуманитарные грузы. Юные жители подшефного района могут отдохнуть в орловских детских лагерях.



Специалисты Орловской области оказывают постоянную консультационную и материальную поддержку Троицкому району. За последнее время предприятия ЖКХ и ТЭК отправили 12 гуманитарных грузов. Орловцы готовы оперативно реагировать на аварийные ситуации и оказывать экстренную помощь.



Руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Латынин поблагодарил руководителей предприятий и их коллективы за поддержку и активное участие в гуманитарной помощи и вручил благодарственные письма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.





Сергей Мерцалов





