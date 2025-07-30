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18:30, 30 июля 2025 года Белорусский художник создаст в Орле мурал по мотивам "Му-му" Ивана Тургенева Новая картина появится на доме № 21 по улице Салтыкова-Щедрина.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Белорусский художник Евгений COWEK работает над муралом по мотивам повести Ивана Тургенева "Муму" в Орле. Новая картина появится на доме № 21 по улице Салтыкова-Щедрина.



В своей неповторимой манере художник воссоздает сюжет повести, представляя его в формате ковра. Полотно украшено орнаментами, бытовыми символами и тонкими отсылками к русской народной культуре. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Международный фестиваль уличного искусства "Орел – литературная столица России" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Орловской области и администрации города Орла.







Сергей Мерцалов





