Белорусский художник создаст в Орле мурал по мотивам "Му-му" Ивана Тургенева
Новая картина появится на доме № 21 по улице Салтыкова-Щедрина.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Белорусский художник Евгений COWEK работает над муралом по мотивам повести Ивана Тургенева "Муму" в Орле. Новая картина появится на доме № 21 по улице Салтыкова-Щедрина.
В своей неповторимой манере художник воссоздает сюжет повести, представляя его в формате ковра. Полотно украшено орнаментами, бытовыми символами и тонкими отсылками к русской народной культуре. Об этом сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".
Международный фестиваль уличного искусства "Орел – литературная столица России" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Орловской области и администрации города Орла.