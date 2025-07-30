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11:31, 30 июля 2025 года В Ливнах семейная пара нашла ружье во время прогулки Супруги передали оружие сотрудникам Росгвардии.



Фото: архив

В Ливнах пожилая пара во время прогулки нашла ружье на берегу реки Сосны. Оно лежало в брезентовом чехле. Супруги передали опасную находку в Росгвардию.



Эксперты выяснили, что это незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье 16-го калибра, выпущенное в 1955 году.



В Росгвардии напомнили, что за добровольную сдачу нелегального оружия и боеприпасов полагается денежное вознаграждение - 8 тысяч рублей. Кроме того, сдавшие оружие освобождаются от уголовной ответственности.





Сергей Мерцалов





