В Ливнах семейная пара нашла ружье во время прогулки
Супруги передали оружие сотрудникам Росгвардии.
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В Ливнах пожилая пара во время прогулки нашла ружье на берегу реки Сосны. Оно лежало в брезентовом чехле. Супруги передали опасную находку в Росгвардию.
Эксперты выяснили, что это незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье 16-го калибра, выпущенное в 1955 году.
В Росгвардии напомнили, что за добровольную сдачу нелегального оружия и боеприпасов полагается денежное вознаграждение - 8 тысяч рублей. Кроме того, сдавшие оружие освобождаются от уголовной ответственности.