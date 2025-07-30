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12:30, 30 июля 2025 года Паломники из Курска посетили орловские храмы Экскурсию провел иерей Вячеслав Зайтинов.



Фото: Орловская митрополия

Группа паломников из Курска посетила храм иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в подсобном хозяйстве "Орловский Колос" Орловского округа. Об этом сообщили в Орловской митрополии.



Настоятель иерей Вячеслав Зайтинов провел для гостей экскурсию по территории православного комплекса. Курская делегация увидела место строительства нового храма в честь святителя Афанасия Великого, а также познакомилась со святынями и историей их обретения.



Кроме того, паломники посетили Сельскохозяйственную гимназию имени Столыпина и музей-келью почившего схиархимандрита Илия (Ноздрина).



Затем для них организовали экскурсию в Музей экспонатов времен оккупации и освобождения Орла и Орловской области от фашистских захватчиков. Встреча завершилась чаепитием.







Сергей Мерцалов





