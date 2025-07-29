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11:00, 29 июля 2025 года Жителей Орла просят сообщать о нетрезвых водителях Такую акцию запустили сотрудники Госавтоинспекции.



Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области

Орловцев просят сообщать о нетрезвых водителях. Такую акцию запустили сотрудники Госавтоинспекции.



Информационные листовки с телефонами дежурной части, призывающие сообщать о случаях управления автомобилем в нетрезвом виде, разместили в местах массового скопления людей.



Полицейские напоминают: за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью по статье 264.1 УК РФ.



Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными и помогать в борьбе с этими нарушениями.







Сергей Мерцалов





