Главная » Новости



9:38, 30 июля 2025 года В Орле появился мурал в честь главы "Русской больницы" Владимира Турбина Рисунок изображен на фасаде филиала поликлиники №2.





В Орле продолжается фестиваль муралов. Портрет главы "Русской больницы" Владимира Турбина появился на фасаде филиала поликлиники №2. На рисунке врач изображен в белом халате и с ангелом за спиной.



В годы Великой Отечественной войны доктор и его коллеги создали подпольный госпиталь, который успешно работал в оккупированном городе. Врачи вернули в строй 22 военных летчика, помогали переправлять из лагеря военнопленных в больницу, а затем в партизанские отряды, спасали евреев. После войны втайне от советской власти доктор принял монашеский постриг.





Надежда Невматулина





