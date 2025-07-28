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10:20, 28 июля 2025 года В Орле на Старо-Московской горел двухквартирный дом На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Вечером 27 июля в Орле на улице Старо-Московской загорелся двухэтажный дом. С огнем боролись несколько пожарных расчетов на четырех единицах техники.



К моменту прибытия пожарных из-под кровли дома уже шел дым. Огонь мог быстро распространиться на внутренние помещения.



В результате пожара в одной из квартир сгорела кладовая и повреждена мебель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



Пострадавших нет. Причины возгорания выясняют специалисты.









Сергей Мерцалов





