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18:16, 21 июля 2025 года В Орле к 1 сентября откроют три школы после капитального ремонта Работы идут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".



Фото: архив

В Орле к 1 сентября откроют три школы после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин на совещании в администрации региона.



Школы №15, 32 и 39 уже на финишной прямой. Там завершили штукатурные и малярные работы, установили новое электрооборудование, начали уборку классов и сборку новой мебели.



Ремонт школы №29 планируют закончить в конце ноября 2025 года. Сейчас там трудятся 27 человек. Об этом сообщает портал Орловской области.







Сергей Мерцалов





