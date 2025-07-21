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13:30, 21 июля 2025 года Визит-центр "Судбищенская битва" в Орловской области спроектируют москвичи Контракт заключен с ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские".





Стал известен подрядчик, который разработает проект по созданию мемориального комплекса "Судбищенская битва" в Новодеревеньковском районе Орловской области.



Судя по данным с сайта Госзакупок, контракт заключен с ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские". Цена нового соглашения составила 84,7 миллиона рублей.



Окончание работ в проекте контракта датировано 15 января 2027-го года. В Новодеревеньковском районе появится визит-центр общей площадью не менее 280 квадратных метров. Также планируется создание уличной экспозиции из арт-объектов, инсталляций, информационных знаков и указателей. Проектом должны быть предусмотрены парковки для машин и автобусов, а также тропиночная сеть по территории комплекса и мемориальный знак.



Ранее этой фирме доверили разработать проект реконструкции и сохранения здания Торговых рядов по улице Гостиной, 2 в Орле, а также его приспособления и перевооружения для музейного использования. ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские" выполнили работы более чем на 1500 объектах, включая памятники, входящие в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщается на сайте организации.





Артем Ежаков





