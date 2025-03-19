Орловские спасатели освободили из кольца палец ребенка

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9:58, 19 марта 2025 года
Орловские спасатели освободили из кольца палец ребенкаЗа помощью обратилась обеспокоенная мама мальчика.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
18 марта в Орловской обалсти произошел необычный случай, о котором рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Вечером к спасателям обратилась обеспокоенная мать мальчика. Она сообщила, что ее сын надел на палец кольцо и не смог его снять. Палец начал опухать.
Чтобы не причинить ребенку боль, спасатели воспользовались специальным инструментом. Они аккуратно распилили кольцо и освободили палец.
Напомним, что аналогичный случай произошел в Орле 12 февраля. Тогда у ребенка тоже застрял палец в кольце, и спасателям пришлось украшение распилить.
Сергей Мерцалов
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