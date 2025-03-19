Главная » Новости



9:58, 19 марта 2025 года Орловские спасатели освободили из кольца палец ребенка За помощью обратилась обеспокоенная мама мальчика.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

18 марта в Орловской обалсти произошел необычный случай, о котором рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Вечером к спасателям обратилась обеспокоенная мать мальчика. Она сообщила, что ее сын надел на палец кольцо и не смог его снять. Палец начал опухать.



Чтобы не причинить ребенку боль, спасатели воспользовались специальным инструментом. Они аккуратно распилили кольцо и освободили палец.



Напомним, что аналогичный случай произошел в Орле 12 февраля. Тогда у ребенка тоже застрял палец в кольце, и спасателям пришлось украшение распилить.



Читайте также: В Орле спасатели освободили застрявший в кольце палец ребенка





Сергей Мерцалов





