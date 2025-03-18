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10:56, 18 марта 2025 года За сутки орловские пожарные 11 раз выезжали на тушение сухой травы Очаги возгорания зафиксировали в двух районах.



Фото: архив

17 марта в Орловской области пожарные совершили 11 выездов на тушение сухой травы. В Троснянском и Малоархангельском районах было обнаружено несколько термических точек.



Как сообщили в региональном ГУ МЧС, с начала года на территории области сухая трава горела уже 37 раз. Это значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.



Напомним, что со вчерашнего дня в нашем регионе официально начался пожароопасный сезон.



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Сергей Мерцалов





