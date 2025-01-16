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10:34, 16 января 2025 года Орловцев приглашают на еженедельные приемы граждан В Штабе общественной поддержки дежурят депутаты и представители общественных организаций.



Фото: ОРО ВПП "Единая Россия"

"Единая Россия" приглашает орловцев на еженедельные приемы граждан. В Штабе общественной поддержки дежурят депутаты всех уровней, координаторы партпроектов и представители общественных организаций.



Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, 21 января прием граждан проведут депутат областного Совета Сергей Потемкин и депутат Орловского горсовета Владимир Негин. 22 января на вопросы жителей ответят депутаты Юрий Ревин и Юрий Власов, а 23 января с орловцами встретятся депутат облсовета Александр Грачев и депутат горсовета Лариса Антошкина.



Приемы в Штабе общественной поддержки проходят еженедельно по адресу: город Орел, улица Пролетарская гора, 11. Записаться можно по телефонам: 43-33-31, 43-33-32.





Сергей Мерцалов





