В Орловской области простились с бойцом СВО Василием Сусловым
Его похоронили на аллее Героев Заливенского кладбища в Ливнах.
Фото: тг-канал "Уездный город"
14 января в Орловской области простились с участником СВО Василием Сусловым. Как сообщает тг-канал "Уездный город", его похоронили на аллее Героев Заливенского кладбища в Ливнах.
Уроженец деревни Барково Ливенского района отправился на фронт по контракту. Был гранатометчиком в штурмовой роте.
Сослуживцы характеризуют Василия как невероятно храброго человека, который неоднократно спасал жизни своих товарищей, вынося их из-под огня противника. К сожалению, сержант скончался от ран в госпитале Подольска, ему было всего 45 лет.
За свои подвиги он был удостоен ордена Мужества и медали "За спасение погибавших".