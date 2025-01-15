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18:16, 15 января 2025 года В Орловской области простились с бойцом СВО Василием Сусловым Его похоронили на аллее Героев Заливенского кладбища в Ливнах.



Фото: тг-канал "Уездный город"

14 января в Орловской области простились с участником СВО Василием Сусловым. Как сообщает тг-канал "Уездный город", его похоронили на аллее Героев Заливенского кладбища в Ливнах.



Уроженец деревни Барково Ливенского района отправился на фронт по контракту. Был гранатометчиком в штурмовой роте.



Сослуживцы характеризуют Василия как невероятно храброго человека, который неоднократно спасал жизни своих товарищей, вынося их из-под огня противника. К сожалению, сержант скончался от ран в госпитале Подольска, ему было всего 45 лет.



За свои подвиги он был удостоен ордена Мужества и медали "За спасение погибавших".







Сергей Мерцалов





