Орловцы завоевали медали на первенстве России по пулевой стрельбе
Соревнования проходили в Ижевске.
Фото: департамент культуры и спорта Орловской области
Орловские спортсмены завоевали медали на первенстве России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, проходивших в Ижевске. За награды боролись юниоры и юниорки в возрасте до 22 лет.
В стрельбе по движущейся мишени лучший результат среди девушек показала орловчанка Лилия Дмитриева. В командном зачете юниорская сборная Орловской области также продемонстрировала высокие результаты. Воспитанницы СШОР №1 Лилия Дмитриева, Анастасия Цуканова и Елизавета Дмитриева набрали 1561 очко и стали серебряными призерами соревнований, уступив только представительницам Республики Крым, в активе которых 1573 очка.
Тренирует орловских спортсменов Петр Калганов. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.