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16:15, 15 января 2025 года Орловцы завоевали медали на первенстве России по пулевой стрельбе Соревнования проходили в Ижевске.



Фото: департамент культуры и спорта Орловской области

Орловские спортсмены завоевали медали на первенстве России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, проходивших в Ижевске. За награды боролись юниоры и юниорки в возрасте до 22 лет.





В стрельбе по движущейся мишени лучший результат среди девушек показала орловчанка Лилия Дмитриева. В командном зачете юниорская сборная Орловской области также продемонстрировала высокие результаты. Воспитанницы СШОР №1 Лилия Дмитриева, Анастасия Цуканова и Елизавета Дмитриева набрали 1561 очко и стали серебряными призерами соревнований, уступив только представительницам Республики Крым, в активе которых 1573 очка.



Тренирует орловских спортсменов Петр Калганов. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.







Сергей Мерцалов





