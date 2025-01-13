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12:25, 3 января 2025 года Орловцам рассказали, как украсить елку Для этого можно использовать не только игрушки, но и предметы, которые есть дома.







Орловцам рассказали, как украсить новогоднюю елку. Оказывается, для этого можно использовать не только традиционные игрушки, но и предметы, которые есть в доме. Кроме того, подойдут игрушки с элементами национальных росписей.



Однако в этом году лидером среди елочных украшений стали банты. Они появились не случайно и стали очень популярными. Чтобы елка понравилась детям, можно повесить на нее старые игрушки и дать им "новую жизнь". Это не только красиво, но и безопасно.



Традиция наряжать елку появилась еще во времена Петра I. Тогда новогоднюю красавицу украшали свечами, сладостями и плодами. Сегодня же все зависит только от фантазии. Дизайнер интерьера Валерия Удалова поделилась своими секретами с нашим корреспондентом Викторией Кондрашиной.





Виктория Кондрашина





