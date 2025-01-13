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13:45, 13 января 2025 года В Орле каток на площади Ленина возобновил работу Сеансы проводятся согласно расписанию.





В Орле 13 января возобновил работу каток в центре города. Горожане вышли на лед в 13:00, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Орловцам напоминают, что вход на каток со своими коньками бесплатный. Билеты можно приобрести в кассе ледового комплекса. При аренде инвентаря за каждую единицу нужно оставлять залог в виде документа или двух тысяч рублей.





Сергей Силаев





