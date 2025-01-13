понедельник 13.01.2025 18:25:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости
13:45, 13 января 2025 года В Орле каток на площади Ленина возобновил работу Сеансы проводятся согласно расписанию.
В Орле 13 января возобновил работу каток в центре города. Горожане вышли на лед в 13:00, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Орловцам напоминают, что вход на каток со своими коньками бесплатный. Билеты можно приобрести в кассе ледового комплекса. При аренде инвентаря за каждую единицу нужно оставлять залог в виде документа или двух тысяч рублей.
Сергей Силаев
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.