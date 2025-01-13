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11:23, 13 января 2025 года

Андрей Клычков не нашел зубров на новогодней ярмарке в Орле

Глава региона поручил поддерживать предпринимателей, формирующих региональную идентичность.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании 13 января рассказал, что побывал на новогодней ярмарке на площади Ленина в областном центре и не увидел там зубров.
Я прошелся по новогодней ярмарке в городе Орле, ни одного зубра не встретил. Вчера оказался на вокзале: зеленые лягушки, целый ряд, орловских тарелок и один орел. Зеленую лягушку даже не смог понять, к какому району относится, – рассказал глава региона.
Губернатор акцентировал внимание на том, что необходимо поддерживать малый бизнес, который развивает идентичность региона. По словам регионального главы, малый бизнес горит желанием создавать продукты. Также Андрей Клычков, обращаясь к главе департамента экономического развития Сергею Антонцеву отметил, что в регионе работает единственный магазин "Орловское качество", работу по открытию таких точек необходимо продолжать дальше.
Надо активно поддерживать, приходят ребята молодые, по зубрам, орловскому спису, по орлам. Человек, который уезжает с вокзала, хочет с собой взять частичку Орловской области, – подытожил губернатор.



Сергей Силаев
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