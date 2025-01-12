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11:01, 12 января 2025 года

В Орловской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады

Школьники продемонстрируют знания по 24 предметам.

Фото из архива

По всей России 11 января дан старт региональному этапу всероссийской олимпиады школьников 2024/2025 года. Он продлится до 28 февраля.

Участникам предстоит продемонстрировать свои знания по 24 предметам, начиная с искусства и заканчивая экономикой, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В орловском регионе интеллектуальные соревнования пройдут на базе шести образовательных учреждений: центра "Созвездие Орла", ОГУ им. И. С. Тургенева, лицея № 22 г. Орла, ОГАУ им. Н. В. Парахина, школы № 23 города Орла, лицея № 28 города Орла.

Призеры и победители в финального этапа всероссийской олимпиады традиционно получают право зачисления в ведущие вузы страны без экзаменов.


Сергей Силаев
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