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11:01, 12 января 2025 года В Орловской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады Школьники продемонстрируют знания по 24 предметам.



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По всей России 11 января дан старт региональному этапу всероссийской олимпиады школьников 2024/2025 года. Он продлится до 28 февраля.



– Участникам предстоит продемонстрировать свои знания по 24 предметам, начиная с искусства и заканчивая экономикой, - сообщили в пресс-службе областного правительства.



В орловском регионе интеллектуальные соревнования пройдут на базе шести образовательных учреждений: центра "Созвездие Орла", ОГУ им. И. С. Тургенева, лицея № 22 г. Орла, ОГАУ им. Н. В. Парахина, школы № 23 города Орла, лицея № 28 города Орла.



Призеры и победители в финального этапа всероссийской олимпиады традиционно получают право зачисления в ведущие вузы страны без экзаменов.





Сергей Силаев





