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10:00, 12 января 2025 года Орловцы смогут увидеть парад планет Несколько небесных тел Солнечной системы можно будет наблюдать без телескопа.



Фото: Московский планетарий

С 21 по 25 января жители Орловской области смогут увидеть парад планет. В ночном небе можно будет разглядеть сразу шесть планет Солнечной системы: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.



Чтобы увидеть все планеты без телескопа, необходимо уехать из города в место, где мало света. Астрономы советуют воспользоваться любительским телескопом или биноклем. Без спецтехники парад планет будет выглядеть как несколько точек в небе.



В конце февраля астрономы ожидают еще один парад. К шести планетам присоеднится седьмая – Меркурий.









Сергей Силаев





