Орловцы смогут увидеть парад планет

Несколько небесных тел Солнечной системы можно будет наблюдать без телескопа.
Фото: Московский планетарий
С 21 по 25 января жители Орловской области смогут увидеть парад планет. В ночном небе можно будет разглядеть сразу шесть планет Солнечной системы: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.
Чтобы увидеть все планеты без телескопа, необходимо уехать из города в место, где мало света. Астрономы советуют воспользоваться любительским телескопом или биноклем. Без спецтехники парад планет будет выглядеть как несколько точек в небе.
В конце февраля астрономы ожидают еще один парад. К шести планетам присоеднится седьмая – Меркурий.