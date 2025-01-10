В Орле установлен рекорд по суточной температуре

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15:00, 10 января 2025 года
В Орле установлен рекорд по суточной температуреВ регионе аномально теплая погода.
Фото: Ольга Супонева
В Орле и еще девяти городах России 8 января был установлен суточный рекорд по максимальной температуре. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Суточный рекорд для 8 января побит в таких городах, как Рязань, Орел, Липецк, Курск, Белгород, Воронеж, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Чебоксары и Черкесск", - рассказал метеоролог.
По данным Гидрометцентра России, 10 января в Орле воздух прогрелся до +7°, ночью похолодает до +4°, возможен дождь, давление на уровне 743 мм.рт.мт., ветер 5-6 м/с.
Сергей Силаев
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