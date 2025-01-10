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17:04, 10 января 2025 года В Орле определят лучших работников культуры Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс.



Фото: архив

В Орле начался прием заявок на ежегодный конкурс среди работников культуры, он продлится до 7 февраля включительно. Принять участие могут сотрудники муниципальных учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов – от инженера по сценическому оборудованию до художественного руководителя.



Стаж работы должен составлять не менее трех лет, сообщили в пресс-службе мэрии Орла. Заявки необходимо направить управлению культуры администрации Орла по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 517, тел.: 76-47-54.



Члены жюри будут оценивать эффективность каждого претендента за три предыдущих года по следующим критериям:



• достижения воспитанников;



• творческая активность;



• личные победы, наличие творческих программ, методик, социальных проектов, публикаций, концертных номеров-постановок.



Кто станет лучшим работником культурных учреждений, музыкальных и танцевальных коллективов, станет известно в марте.





Сергей Силаев





