В Орле определят лучших работников культуры

В Орле начался прием заявок на ежегодный конкурс среди работников культуры, он продлится до 7 февраля включительно. Принять участие могут сотрудники муниципальных учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов – от инженера по сценическому оборудованию до художественного руководителя.
Стаж работы должен составлять не менее трех лет, сообщили в пресс-службе мэрии Орла. Заявки необходимо направить управлению культуры администрации Орла по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 517, тел.: 76-47-54.
Члены жюри будут оценивать эффективность каждого претендента за три предыдущих года по следующим критериям:
• достижения воспитанников;
• творческая активность;
• личные победы, наличие творческих программ, методик, социальных проектов, публикаций, концертных номеров-постановок.
Кто станет лучшим работником культурных учреждений, музыкальных и танцевальных коллективов, станет известно в марте.