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11:21, 10 января 2025 года Экс-руководитель и начальник автобусного парка ТТП Орла предстанут перед судом Причинен ущерб в размере более 33 миллионов рублей.





Видео: СУ СК России по Орловской области

В Орле бывшие руководитель и начальник автобусного парка трамвайно-троллейбусного предприятия предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.



Как установило следствие, летом 2022 года экс-сотрудники предприятия подготовили и согласовали акты осмотров, содержащие ложную информацию о неисправном состоянии 16 автобусов. Фактического осмотра машин не проводилось, их хотели списать с баланса предприятия и утилизировать под видом и по цене черного металла.



"В то же время указанные автобусы имели возможность осуществлять регулярные перевозки пассажиров для получения прибыли предприятием. На основании актов произведены списание и утилизация автобусов. Причиненный преступлением имущественный вред составил свыше 33 миллиона рублей", - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Уголовное дело направлено в суд. Противоправная деятельность выявлена и перемена с помощью сотрудников УФСБ и УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев





