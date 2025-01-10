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13:45, 10 января 2025 года Орловским донорам проиндексировали ежегодную выплату Выплата составит 18 207 рублей.



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В 2025 году ежегодную денежную премию для награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" в 2025 году проиндексировали на 4,5%. Об этом сообщает служба крови Орловской области.



Теперь выплата составляет 18 207 рублей. Ее выплачивают раз в год до 1 апреля, сумма не облагается налогом.



Звание почетного донора России присваивается за безвозмездное донорство. Чтобы получить награду орловцам необходимо:



• Сдать кровь (за исключением плазмы крови) 40 и более раз;



• Сдать кровь 25 и более раз + плазму крови, чтобы в общем количестве получилось 40 и более раз;



• Сдать кровь менее 25 раз + плазму крови, чтобы в общем количестве получилось 60 и более раз;



• Сдать плазму 60 и более раз.





Сергей Силаев





