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13:45, 10 января 2025 года

Орловским донорам проиндексировали ежегодную выплату

Выплата составит 18 207 рублей.

Фото: архив

В 2025 году ежегодную денежную премию для награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" в 2025 году проиндексировали на 4,5%. Об этом сообщает служба крови Орловской области.

Теперь выплата составляет 18 207 рублей. Ее выплачивают раз в год до 1 апреля, сумма не облагается налогом.

Звание почетного донора России присваивается за безвозмездное донорство. Чтобы получить награду орловцам необходимо:

• Сдать кровь (за исключением плазмы крови) 40 и более раз;

• Сдать кровь 25 и более раз + плазму крови, чтобы в общем количестве получилось 40 и более раз;

• Сдать кровь менее 25 раз + плазму крови, чтобы в общем количестве получилось 60 и более раз;

• Сдать плазму 60 и более раз.


Сергей Силаев
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