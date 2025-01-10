Елка из Кром претендует на звание лучшей в России

Новогоднее дерево из пгт. Кромы Орловской области принимает участие в финале всероссийского конкурса "Елки России". Отбор в субъектах РФ проходил с 25 декабря, теперь стартовало итоговое голосование. В финал вышло 58 елок со всей страны.
Голосование продлится до 11 января 19:00. Отдать голос можно по ссылке. Субъекты Российской Федерации, чьи заявки по итогам открытого голосования (по максимальному количеству голосов из 58 регионов-участников) займут первые 10 лидирующих мест, получат ценные призы.