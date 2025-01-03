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19:56, 3 января 2025 года В поселке Долгое продолжается обустройство сквера имени Алексея Скворцова Там появились детский уголок и спортплощадка.







В поселке Долгое Орловской области продолжается обустройство сквера имени Алексея Скворцова. Работы начались в 2022 году. А сейчас там появились детский уголок и спортивная площадка. Все изменения стали возможны благодаря финансированию из районного бюджета.



В целом, на благоустройство сквера имени Алексея Скворцова было потрачено более 15 миллионов рублей. В дальнейшем планируется озеленить территорию, но для этого необходимо изыскать дополнительные средства. Продолжит тему Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





