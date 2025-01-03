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16:34, 3 января 2025 года Орловцы передали на фронт мобильную баню Теперь жизнь солдат и офицеров станет комфортнее.







Орловский тыл продолжает помогать нашим военнослужащим, отправляя им гуманитарные грузы: инструменты, одежду, продукты. В этот на раз на передовую уехала баня.



Орловская группа "Северный человек" получила запрос от одной из частей ПВО на оборудование мобильной бани для бойцов. Военные предоставили кунг на колесной базе. Почти два месяца орловцы проводили все выходные за работой, чтобы превратить обычный прицеп в полноценную баню с парилкой. Теперь жизнь солдат и офицеров станет гораздо комфортнее.







