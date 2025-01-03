Орловские школьники передали бойцам маскировочную сеть и сладости
Посылка отправится на волчанское направление.
Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области
Орловские школьники подготовили подарок для военных. В него вошли маскировочная сеть и шоколадки. В ближайшее время посылка отправится на волчанское направление.
Как сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области, в акции приняли участие как учителя, так и ученики. Они сплели маскировочную сеть размером 3х2 метра и приобрели 100 шоколадных батончиков для наших защитников. Кроме того, учащиеся начальных классов написали трогательные письма с новогодними пожеланиями.
Волонтеры уже готовятся к отправке груза в зону проведения специальной военной операции.