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9:12, 3 января 2025 года Орловские школьники передали бойцам маскировочную сеть и сладости Посылка отправится на волчанское направление.



Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области

Орловские школьники подготовили подарок для военных. В него вошли маскировочная сеть и шоколадки. В ближайшее время посылка отправится на волчанское направление.



Как сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области, в акции приняли участие как учителя, так и ученики. Они сплели маскировочную сеть размером 3х2 метра и приобрели 100 шоколадных батончиков для наших защитников. Кроме того, учащиеся начальных классов написали трогательные письма с новогодними пожеланиями.



Волонтеры уже готовятся к отправке груза в зону проведения специальной военной операции.





Сергей Мерцалов





