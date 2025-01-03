Губернатор Клычков сообщил о четырех сбитых в Орловской области беспилотниках
Пострадавших и повреждений нет.
Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о четырех сбитых в регионе беспилотниках. ПВО уничтожили их вечером 2 января 2025.
- Орловская область вновь стала целью для вражеских атак. 4 БПЛА сбиты в небе на территории региона, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят необходимые проверки, - сообщил губернатор.
Ранее Министерство обороны уведомило о сбитии двух беспилотных летательных аппаратов. МЧС объявляло об опасности атаки дронами. Сигнал отмены поступил в 23:50.