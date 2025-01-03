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22:43, 2 января 2025 года Еще два беспилотника пытались атаковать Орловскую область Дроны уничтожили силами ПВО вечером 2 января.



Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"

Минобороны сообщило об очередной попытке атаковать Орловскую область беспилотниками. Вечером 2 января 2025 в небе над регионом уничтожено два дрона, их сбили дежурные средства ПВО.



Беспилотники уничтожены в период с 20.00 до 22.00. О разрушениях и пострадавших на земле информации не поступало. По сообщению министерства, всего в указанный отрезок времени в российских регионах сбито семь украинских БПЛА. В числе областей, подвергшихся атаке, помимо Орловской - Курская, Брянская, Белгородская.





Ольга СУПОНЕВА





