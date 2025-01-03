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19:08, 2 января 2025 года В Орле поздравили с новым годом одаренных детей из многодетных семей Праздник состоялся в Орловском социальном кластере.







Шестерых мальчикови и одну девочку из разных районов области и города, пригласили на праздничное чаепитие. Все дети творческие, посещают дополнительные занятия, кружки, учатся в музыкальных школах



- Мы собрали ребят, которые занимаются музыкой, живописью, актерским мастерством, один наш Дед Мороз помог приобрести музыкальные инструменты, - поделилась Валерия Клычкова, попечитель Орловского социального кластера.



В силу финансового положения многодетных семей,не всегда могут позволить себе дорогой инструмент. А тут как чудо - действительно очень нужные и желанные подарки - саксофон, флейта, скрипка, этюдник и профессиональные краски, и даже электронная ударная установка. Некоторые инструменты зазвучали сразу же за праздничным столом.







Эва Стасюлевич





