Главная » Новости



12:42, 2 января 2025 года В Орле с 1 января начал действовать туристический налог Минимальная сумма составит 100 рублей.



Фото: Ольга Супонева

В Орле с 1 января 2025 начал действовать туристический налог. Минимальная ставка составит 100 рублей.



Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области. Напомним, решение о введении туристического налога принял горсовет Орла.



- Налоговая ставка будет рассчитываться от стоимости оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц. В 2025 году она составит один процент, в 2026 году - два процента, в 2027 году - три процента, в 2028 году - четыре процента, начиная с 2029 года - пять процентов, - отмечают в УФНС.



Предусмотрены и льготы. Так, платить налог не нужно будет непосредственно жителям региона, многодетным родителям, вынужденно покинувшим территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской, Луганской областей. переселенцы из приграничья, которые проживают в пунктах временного размещения.



Подобный налог будет введен, также, в Ливнах и Мценске.





Ольга СУПОНЕВА





