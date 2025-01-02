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12:42, 2 января 2025 года

В Орле с 1 января начал действовать туристический налог

Минимальная сумма составит 100 рублей.

Фото: Ольга Супонева

В Орле с 1 января 2025 начал действовать туристический налог. Минимальная ставка составит 100 рублей. 

Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области. Напомним, решение о введении туристического налога принял горсовет Орла.

- Налоговая ставка будет рассчитываться от стоимости оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц. В 2025 году она составит один процент, в 2026 году - два процента, в 2027 году - три процента, в 2028 году - четыре процента, начиная с 2029 года - пять процентов, - отмечают в УФНС.

Предусмотрены и льготы. Так, платить налог не нужно будет непосредственно жителям региона, многодетным родителям, вынужденно покинувшим территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской, Луганской областей. переселенцы из приграничья, которые проживают в пунктах временного размещения.

Подобный налог будет введен, также, в Ливнах и Мценске.


Ольга СУПОНЕВА
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