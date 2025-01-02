На Московском шоссе в Орле легковушка протаранила дорожное ограждение
В ДТП есть пострадавший.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле на Московском шоссе произошло ДТП. В аварии есть пострадавший.
Об аварии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. ДТП случилось вечером 1 января, около шести. По сообщению ведомство, произошло столкновение двух транспортных средств. Одна из машин врезалась в дорожное ограждение, пострадал один человек.
На месте происшествия работали спасатели и полицейские. Последним предстоит установить все обстоятельства случившегося.