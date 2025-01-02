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12:34, 2 января 2025 года На Московском шоссе в Орле легковушка протаранила дорожное ограждение В ДТП есть пострадавший.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на Московском шоссе произошло ДТП. В аварии есть пострадавший.



Об аварии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. ДТП случилось вечером 1 января, около шести. По сообщению ведомство, произошло столкновение двух транспортных средств. Одна из машин врезалась в дорожное ограждение, пострадал один человек.



На месте происшествия работали спасатели и полицейские. Последним предстоит установить все обстоятельства случившегося.





Ольга СУПОНЕВА





