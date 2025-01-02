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11:55, 2 января 2025 года Больше тысячи соцконтрактов заключили орловцы в 2024 году Большинство из них - по осуществлению предпринимательской деятельности и поиску работы.



Фото: архив "Вестей"

За 2025 год жители Орловской области заключили больше тысячи ста социальных контрактов. В основном, орловцы берут средства, чтобы открыть свое дело, а также заключают соцконтракты по поиску работы.



За прошедший год на финансирование социальных контрактов на Орловщине выделялось больше 278 миллионов рублей, большая часть из федерального бюджета.



- В 2024 году в Орловской области всего заключено 1195 социальных контрактов. По поиску работы – 344, по осуществлению предпринимательской деятельности – 611, по ведению личного подсобного хозяйства – 64, по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации –176, - приводит статистику пресс-служба правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





