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10:23, 2 января 2025 года Почти полторы тысячи орловских семей получили выплату на третьего ребенка в 2024-м Она составила порядка 14 тысяч рублей ежемесячно.



Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"

В Орловской области в 2024 году ежемесячную выплату на третьего и последующего детей получали 1375 нуждающихся семей. Сумма приблизилась к 14 тысячам рублей - величине детского прожиточного минимума в регионе.



- В 2024 году ежемесячная денежная выплата на ребенка произведена на общую сумму 155,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 141,8 млн рублей, из областного бюджета – 14 млн рублей, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





