Главная » Новости



9:28, 2 января 2025 года Орловских спортсменов обеспечат единой формой Экипировка сборных команд продолжится.



Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области

Для спортсменов сборных команд Орловской области закупят единую форму. В 2024 году экипировали более 500 атлетов, в 2025 закупка продолжится.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, в прошлом году на приобретение единой формы было выделено около трех миллионов рублей.



- Дизайн был специально разработан, основываясь на традиционных цветах сборных команд Орловской области и ФК "Орел". В костюмах сделаны вставки с орнаментом орловского списа, также отличительным элементом костюма является изображение зубра, как визитной карточки региона, - добавляют в пресс-службе.





Ольга СУПОНЕВА





