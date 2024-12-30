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15:02, 30 декабря 2024 года Орловцам напомнили о запрете на использование пиротехники Он будет действовать до 14 января.



Фото из архива

В Орловской области до 14 января 2025 года действует запрет на использование пиротехники в общественных местах. Решение принято на заседании оперативного штаба Орловской области 25 декабря.



– Введен временный запрет на использование пиротехнических изделий в общественных местах в период с 29 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в целях соблюдения требований безопасности при использовании пиротехнических изделий в ходе проведения массовых мероприятий с участием граждан, усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, - напоминают в пресс-службе правительства региона.



Ранее региональный оперштаб принял решение о запрете торговли пиротехникой. Приобрести пиротехническую продукцию будет невозможно до 14 января 2025 года.





Сергей Силаев





