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15:57, 30 декабря 2024 года

В Орле работникам выплатили 1,7 миллиона рублей долгов по зарплате

Возбуждены уголовные дела.

Фото из архива

Прокуратура Советского района проверила соблюдение трудового законодательства в компании "Сатурнстрой". Установлено, что с сентября 2023 года восемь работников не получили зарплату, шесть человек трудились без оформления.

За невыплату заработной платы работодатель получил штраф. По результатам проверки в пользу работавших неофициально взысканы выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, после чего возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). В итоге после вмешательства надзорного ведомства общая задолженность в размере 1,7 миллиона рублей была погашена.


Сергей Силаев
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