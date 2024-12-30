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12:30, 30 декабря 2024 года Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на подростка в Орле Инцидент случился в августе 2024 года.



Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению мамы 17-летнего молодого человека. Инцидент произошел в августе 2024 года, группа подростков избила парня и забрала у него деньги.



Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, в региональном СК продолжается процессуальная проверка, сообщили в информационном центре СК РФ.



Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и.о. руководителя СУ СК РФ по Орловской области Андрею Чапанову и представить доклад о результатах его расследования. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате.





Сергей Силаев





